Kaartje HISWA RAI Amsterdam 2020 vanaf 6 januari tijdelijk online te koop voor 6,50 euro

PERSBERICHT

Amsterdam – Van woensdag 11 tot en met zondag 15 maart 2020 vindt in RAI Amsterdam de 65e editie plaats van het grootste watersportevent van Nederland, HISWA Amsterdam Boat Show. HISWA is er voor iedereen die houdt van varen; van de incidentele sloepvaarder tot de fervente zeiler. Je vindt er de nieuwste modellen boten, onderdelen en accessoires, handige gadgets, mooie reisverhalen, tips en advies voor zowel de doorgewinterde watersporter als voor degene die op zoek is naar zijn eerste eigen boot.

Uiteraard ontbreken duurzame initiatieven niet in het programma. HISWA Amsterdam Boat Show is ‘the place to be’ ter voorbereiding op het nieuwe vaarseizoen. En, ter ere van deze 65e editie, trapt HISWA af met een speciale aanbieding voor de snelle beslisser!

HISWA Amsterdam Boat Show: voor elk wat wils

HISWA is het bezoeken waard wanneer je belangstelling hebt voor…

de nieuwste modellen boten (tot ca. 10 meter), onderdelen, accessoires en gadgets

interactieve demo’s, tips en tricks voor bootonderhoud

mooie verhalen van vertrekkers

het aanschaffen van een (eerste) boot

de nabije toekomst van watersport, wanneer je wil weten hoe het zit met elektrisch varen en de rol van zon- en windenergie

de wedstrijden die in 2020 op de planning staan (Olympische Spelen, Vendee Globe en de America’s Cup)

Voor al deze geïnteresseerden is er HISWA Amsterdam Boat Show, zes hallen vol watersportplezier!

HISWA Sport Xperience

Tijdens HISWA vindt tevens de tweede editie van HISWA’s Sport Xperience plaats. Jeugd van 6 tm 16 jaar kan hier kennis maken met diverse (water)sporten zoals zeilen, suppen en kanoën. Ook kan je er volleybal, skiën, bmx, golf en urban hockey uitproberen. Een bezoek aan HISWA Sport Xperience is gratis voor 6 tm 16-jarigen onder begeleiding van een volwassene met een geldig entreebewijs.

Speciale Early Bird Actie

Vanaf 6 januari 2020 start HISWA’s kaartverkoop met een speciale Early Bird aanbieding. Ter ere van de 65e editie van HISWA kan de bezoeker in de periode 6 tm 19 januari een toegangskaart kopen voor € 6,50. Een toegangskaart voor de vrijdagavond-openstelling op 13 maart (toegang tussen 18 – 22u) kost € 4,50. Jeugd tm 16 jaar heeft gratis toegang tot HISWA onder begeleiding van een volwassene met een geldige toegangsbewijs.

Meer informatie www.hiswarai.nl.