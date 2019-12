AustraliĆ« – In december is het in de watersport wat betreft nieuws aan deze zijde van de aardbol een beetje kommertijd. Maar niet ‘down under’. Zodoende komt deze act van twee Australische zeeleeuwen (volgens kenners) wel goed van pas.

Hoe ze aan boord zijn gekomen, weten we niet. Wel dat de prestatie van de twee ondernemende types de levensduur van ’t zeiljachtje type 23-voetertje met een aantal jaren zal bekorten. ’t Zou je boot maar wezen… (Nauticlink, Zeeleeuwen)