Twee schippers van dodelijke aanvaring Volvo Ocean Race Scheveningen mogelijk vervolgd

DEN HAAG – Het Openbaar Ministerie is van plan de twee schippers te vervolgen die in juni 2018 betrokken waren bij een ongeluk tussen hun twee boten in de haven van Scheveningen. Door de aanvaring kwam een 56-jarige man uit Drenthe om het leven. Drie anderen raakten gewond.

Het OM verwijt de twee dat zij schuld hebben aan het veroorzaken van de aanvaring en de gevolgen daarvan, zwaar lichamelijk letsel door schuld, dan wel dood door schuld. Het ongeluk met een stalen motorboot en een snelle rubberboot (een RIB) gebeurde tijdens de festiviteiten van de Volvo Ocean Race in de haven. (Omroep West)