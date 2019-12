Tientallen kotters en botters op modelbouwbeurs in Urk en ‘afkijken mag’

Urk – Zo’n 1500 belangstellenden en modelbouwers-in-de-doos in Urk scharrelden maandag langs de honderden kotters, botters, auto’s, treintjes en ander radiografisch bestuurbare bouwpakketten.

De hobby- en modelbouwbeurs had maandag voor het 25e achtereenvolgende jaar plaats. Het moet gezegd: wat de beurs in het vissersdorp aan moois toont, is van grote klasse. En dat mag ook wel, want de techneuten-op-de-millimeter komen zelfs uit België en Duitsland, vertelt coördinator Hendrik Post van organisator Caritas. Hij schetst in grote lijnen hoe de beurs vanaf 1995 uitgroeide van een handjevol modelbouwers, tot een serieuze en nog steeds groeiende verzamel/bouwbeurs nu 25 jaar later. (Reformatorisch Dagblad, foto’s Gerrit Heringa – www.vmbchetanker.nl)