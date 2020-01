Brabants stel runt nu beide jachthavens in Willemstad maar met ‘behoud van beide karakters’

WILLEMSTAD/RUCPHEN – Per 1 januari exploiteren John van der List (55) en Willeke Fiere(52) uit Rucphen de gemeentelijke jachthaven van Willemstad. De andere jachthaven, De Batterij aan het Hollands Diep, was al van hen. ,,Wij zitten er met hart en ziel in.”

De jachthaven in de vesting van Willemstad wordt niet langer gerund door de gemeente Moerdijk. John van der List en Willeke Fiere, die in 2006 op een steenworp afstand hun eigen jachthaven De Batterij begonnen aan de Lantaarndijk, hebben het roer op 1 januari overgenomen. Een logische stap, vinden ze. ,,We willen er één mooi geheel van maken, met behoud van beide karakters.” (BN/deStem)