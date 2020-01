Grootste zeiljacht van Royal Huisman ooit Sea Eagle II is bijna af en vandaag naar buiten gereden

Vollenhove – De Nederlandse superjachtbouwer Royal Huisman lanceerde vandaag haar grootste zeiljacht ooit en het ziet er buitengewoon fraai uit. De schoener Sea Eagle II is met haar 81 meter het grootste superjacht dat Royal Huisman ooit bouwde, zo meldt de Vollenhovese superjachtbouwer trots. Oplettende lezers zullen zich mogelijk afvragen wat er dan met Athena is gebeurd. Dit zeiljacht, eveneens uit de stal van Royal Huisman, meet immers volgens de officiële opgave 90 meter. Meer dan de Sea Eagle II inderdaad, maar daarvoor is de boegspriet wel meegenomen. De lengte van de hull van Athena meet ‘slechts’ 79 meter. Daarenboven is het volume van de Sea Eagle II ook net iets groter, 1150 vs 1126 GT.

Het grootste zeiljacht voor Royal Huisman ooit dus. Met haar 81 meter stoomt de Sea Eagle II, ook wel bekend als Project 400, de Top 10 van ’s werelds grootste zeiljachten binnen. Het jacht werd gebouwd in opdracht van Dr Samuel Yin, een prominente Taiwanese zakenman. Yin had al een Sea Eagle (van ‘slechts 43 meter), vandaar de II achter de naam. (Quote, de bouw – www.superyachttimes.com, foto’s lancering – www.superyachttimes.com, www.royalhuisman.com)