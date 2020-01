Grootste zeiljacht ter wereld zonder krasjes door de smalle brug bij Vollenhove

Vollenhove – Het was letterlijk passen en meten. Maar er gaan dan ook niet dagelijks reusachtige pontons met daarop een 81 meter lang zeiljacht door de Vollenhoverbrug. Nadat de duisternis over Vollenhove was gevallen, begon daar na een lange dag wachten op gunstige weersomstandigheden de reis van de bij jachtwerf Royal Huisman gebouwde Sea Eagle II, die uiteindelijk moet eindigen in het Caribische gebied.

Na het verlaten van de hal, eerder deze week, had het nu grootste aluminium zeiljacht ter wereld nog niet bepaald de wind in de denkbeeldige zeilen. Want het transport zou woensdag in alle vroegte beginnen, maar moest worden uitgesteld vanwege de te harde wind. De passage van de Vollenhoverbrug was centimeterwerk en schommelingen zouden zomaar een kras in de lak kunnen opleveren. (deStentor)