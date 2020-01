Viskotter en jachten door storm losgeslagen in jachthaven Terschelling

Terschelling – De storm die in de nacht van dinsdag op woensdag woedde, heeft in de haven van West-Terschelling voor de nodige problemen gezorgd. De wind die uit de zuid-zuidwestelijke richting waaide, stond recht in de haven. Door een verhoging van 110 centimeter, bood de oostelijke havendam geen enkele bescherming meer.

Golven van anderhalve meter sloegen de viskotter HD5 (thuishaven Den Helder) los van de trossen. Het schip liep voor de ingang van de jachthaven op een dam. In de jachthaven sloegen enkele zeiljachten los. Ze liepen vast tegen een loopbrug en stootten tegen de steenglooiing van de Dellewal.

Havenmeester Eric Baauw zei zich niet te kunnen herinneren dat het water in de haven tijdens een storm zo hard tekeer ging. De waterstand bereikte een hoogte van 216 centimeter boven NAP. (Leeuwarder Courant)