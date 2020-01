Mooie drone compilatie video van de laatste Volvo Ocean Race 2017-2018

Alicante – Eind 2021 begint-ie weer: de ‘Ocean Race’ rond de wereld voor teams. Het vervolg op de Volvo Ocean Race nu dat autofabrikant Volvo er uit is gestapt en de race heeft verkocht aan nieuwe eigenaars met nieuwe plannen en een nieuw logo. Met foilende IMOCA’s en de ‘oude VO65’s’ voor de jonge garde.

Maar die VO65’s uit de vorige edities hebben wel voor spectaculaire beelden met veel overkomend water gezorgd. Kun je zien in de video, die de nieuwe organisatie bij wijze van kerstcadeautje – ja, we zijn aan de late kant… – aan alle Ocean Race-volgers heeft gegeven. Maar een maandje later toch om niet te missen. De drone compilatie is er niet minder om en een inspirerende warming up voor de volgende editie. (Nauticlink)