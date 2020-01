America’s Cup: Emirates Team New Zealand tovert toch nog een vliegende testboot uit de hoge hoed

Auckland – Verrassing! America’s Cup verdediger Emirates Team New Zealand heeft een nieuwe ‘vliegende monohull’ onthuld. Hij heet ‘Te Kahu’ (De Valk), heeft met twaalf meter de maximale afmeting voor een ‘testboot’ en stelt de Kiwi’s in staat extra te oefenen en te experimenteren om tot het meest ideale ontwerp te komen voor de ‘echte’ boot. Het ‘vliegend tapijtje‘ ziet er zo uit.

In eerste instatie heeft de verdediger bij monde van Grant Dalton steeds beweerd, dat ze het wel zonder testboot zouden doen en zijn aan de slag gegaan met een volwaardig model. Het lijkt de omgekeerde wereld nu alsnog met een proefmodel te komen, maar het kan ook een slimme zet zijn om te experimenteren met een testboot, die gebaseerd is op de ‘ware schaal’. Maart 2021 zal het leren… (Nauticlink, www.americascup.com)