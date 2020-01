Baggerwerkzaamheden en sanering stadshavens Goes zijn begonnen

Goes – De baggerwerkzaamheden om de waterkwaliteit in de stadshavens van Goes te verbeteren zijn begonnen. De bodem is vervuild en wordt uitgebaggerd. Daarnaast worden de kades versterkt door de damwanden te vervangen. De werkzaamheden moeten voor het vaarseizoen klaar zijn.

De grond in de stadshavens van Goes is vervuild door een voormalige gasfabriek. Maar ook door het gebruik van allerlei chemische middelen voor scheepsonderhoud en de lozing van olieproducten. Door het weghalen van de vervuilde grond zal de waterkwaliteit verbeteren. (Omroep Zeeland)