Scottsboro (Alabama, VS) – Bij een brand in een jachthaven aan het Guntersville-meer in de Amerikaanse staat Alabama zijn minstens acht mensen omgekomen. Daarnaast zijn er nog acht mensen vermist, en zeven gewond. Minstens 35 boten zijn uitgebrand en verloren gegaan.





Het merendeel van de boten werd permanent bewoond. Volgens een getuige is de enorme brand onder meer te wijten aan het feit dat de boten propaan- en benzinereservoirs hebben. (Nauticlink, www.theguardian.com)