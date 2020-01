Maneswaard straks afgesloten van Nederrijn en verboden voor motorboten en jetski’s

OPHEUSDEN – De plas in de Maneswaard bij Opheusden moet in de toekomst afgesloten worden van de Nederrijn. Gemotoriseerde vaartuigen zijn er dan niet meer toegestaan. Dat is een van de afspraken die de gemeenten Neder-Betuwe en Wageningen gemaakt hebben over de Maneswaard.

Afgelopen zomer werd de veiligheid op de plas die ook wel bekend staat als het baggergat aangekaart. De plek wordt veelvuldig gebruikt voor recreatie, zowel door zwemmers als mensen die er allerlei boten en jetski’s te water laten.

De gemeente wil dit aan banden leggen. Dit is gecompliceerd omdat het gebied van oudsher tot de gemeente Wageningen behoort. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, onder beheer bij Geldersch Landschap en Rijkswaterstaat gaat over de veiligheid op het water.

Omdat Wageningen weinig prioriteit geeft aan dit gebied aan de overkant van de Nederrijn is nu met Neder-Betuwe afgesproken dat de boa’s van de gemeente er de regels mogen handhaven. Daaronder vallen ook zaken als het nuttigen van alcohol, vuurtje stoken en naaktrecreatie. (Omroep Gelderland)