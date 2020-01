Snelle cursus voor het vaarbewijsexamen en het behalen van het vaarbewijs weer vanaf 15 februari 2020 bij Yachtconsult

Persbericht

Roosendaal – Sinds 1 januari heeft het CBR het afnemen van de examens voor het vaarbewijs overgenomen van de VAMEX-organisatie. Uit angst dat met deze verandering de examens ook moeilijker zouden worden, hebben veel mensen geprobeerd hun vaarbewijs nog afgelopen jaar te behalen. Hierdoor zijn de huidige cursussen tijdelijk onderbezet. Wie zich nu inschrijft voor de cursus, krijgt tijdens de klassikale lessen dus extra aandacht.

Inmiddels is gebleken dat de CBR-examens nauwelijks of niet verschillen van de afgelopen jaren, en dat we er wel van kunnen uitgaan dat dit in de nabije toekomst zo zal blijven. De 14de druk van de Studiewijzer, die Yachtconsult gebruikt, kan dan ook nog prima dienen als lesmateriaal.

Naast de stoomcursus, die op zaterdag 15 februari begint, start Yachtconsult begin maart ook weer haar reguliere cursussen voor het behalen van Vaarbewijs 1 en 2.

Kijk voor een compleet overzicht met alle locaties, startdata en overige watersportopleidingen op de site.

Het is ook mogelijk op eigen locatie een cursus te volgen, privéles, een incompany cursus, met een groep vrienden of in samenwerking met een watersportvereniging. Neem daarvoor contact op met Roland Sterker via 06-53 62 32 31 of rs@yachtconsult.com.

Meer informatie www.yachtconsult.com