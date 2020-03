Aanbieding met extra’s als aluminium propeller, schakelkast, toerenteller of multifunctionele stuurhendel bij aanschaf van F30-F130 Yamaha-buitenboordmotor

Persbericht

Schiphol-Rijk – Bij aanschaf van een nieuwe Yamaha-buitenboordmotor uit de range F30-F130 ontvang je nu kosteloos een aluminium propeller, schakelkast en toerenteller, of een complete multifunctionele stuurhendel (uitsluitend bij F50, F60 en F70 modellen). Dit betekent dat je zelf de juiste toebehoren kunt selecteren zodat alles precies afgestemd wordt op de gekozen boot-motorcombinatie.

Om de toekomstige nieuwe Yamaha-buitenboordmotor eigenaren makkelijker kennis te laten maken met dit programma, biedt Yamaha van 1 maart tot en met 30 juni 2020 extra veel voordeel. Bij aanschaf van een nieuwe Yamaha-buitenboordmotor in de range F30 tot en met F130 krijg je een basispakket Flexibele Rigging cadeau. Dit betekent dat wanneer de koper een nieuwe Yamaha-buitenboordmotor aanschaft, men de bijbehorende toerenteller, propeller en schakelkast kosteloos erbij krijgt. Bij de F50, F60 en F70 modellen kun je ook kiezen voor een complete multifunctionele stuurhendel. Men kan dus direct gas geven en met veel voordeel het water op!

Flexible Rigging

Het Flexible Rigging programma van Yamaha is speciaal in het leven geroepen voor de zwaardere Yamaha-buitenboordmotoren vanaf het model F20. De ervaring leert dat het prettiger is wanneer de benodigde toebehoren zoals netwerkmeters, propellers en schakelkasten kunnen worden afgestemd op de gekozen boot-motorcombinatie. Uiteraard speelt de expertise van de Yamaha Marine-dealer een belangrijke rol in de samenstelling van het Flexible Rigging pakket.

Digitale netwerkmeter(s)

Dankzij de zeer duidelijk afleesbare toerentellers en snelheidsmeters, krijgt de bestuurder een precieze en betrouwbare weergave van alle belangrijke informatie zoals het brandstoftoevoerbeheer, de elektronische regeling van het stationaire toerental en de hoogte van uiteenlopende motorfuncties en de prestaties.

Schakelkast

Eenvoudig te monteren en speciaal ontworpen door Yamaha Marine. De soepele en prettige bediening geeft een onbezorgd gevoel en volop vertrouwen waardoor men optimaal kan genieten van de vrijheid op het water. Met wat voor doel men een Yamaha-buitenboordmotor ook gebruikt.

Aluminium propellers

De prestaties van een boot-motorcombinatie worden voor een groot deel bepaald door de propeller. Behalve de standaard propellers, biedt Yamaha de keuze uit een groot aantal andere propellers die in haar assortiment zijn opgenomen en die allemaal unieke eigenschappen bezitten voor optimale prestaties.

Multifunctionele stuurhendel

Een multifunctionele stuurhendel is een andere aantrekkelijke optie. Deze heeft een schakelhendel aan de voorzijde die goed binnen handbereik ligt en een grote, sterke draaigasgreep/stuurhendel voor comfortabel sturen en manoeuvreren. Het integrale VTS-systeem (variabele sleeptoerentalregeling) zorgt niet alleen voor een lager stationair toerental, maar geeft ook de mogelijkheid het sleeptoerental in stappen van 50 tpm te regelen. Ideaal voor tijdens het vissen.

Meer informatie www.yamaha-motor.eu