Havenmeesters van de gemeentehaven in Hoorn zetten hun haven weer op de nautische kaart

HOORN – De havenmeesters van de gemeentehaven in Hoorn hebben zich een mooi doel gesteld: de havens weer op de nautische kaart zetten. Wijnand Baerken, Henk Voorhans en Coen Nijenhuis gaan de gasten die de stad per boot bezoeken een zorgeloos verblijf bieden. Bereikbaarheid, gastheerschap en samenwerkingen zijn hiervoor de drie kernwoorden. De heren hebben een soortgelijke missie in Medemblik met succes volbracht, zij hebben alle vertrouwen dat de nieuwe plannen ook in Hoorn gaan slagen. (hoornactueel.nl)