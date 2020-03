Finish ‘Ocean Race 2021-22’ niet in Scheveningen maar in Italiaanse Genua; alle etappes nu bekend

Alicante (Spanje) – De volgende editie van de Volvo Ocean Race, staat bij gebrek aan een grote overallsponsor vooralsnog geprogrammeerd als The Ocean Race om in 2021 in Alicante te starten. De organisatie heeft nu alle tien plaatsen, die de vloot zal aandoen, inclusief de start en finish rond. Hoewel aanvankelijk gesproken werd over Scheveningen als finishplaats, is de Nederlandse haven nu de voorlaatste etappeplaats en zal de race in de zomer van 2022 in Genua in Italië eindigen.

De grootste verandering is dat de zeilwedstrijd in etappes rond de wereld voor teams nu ook open staat voor de foilende IMOCA-klasse. De race tussen de One Design VO65-boten blijft gehandhaafd voor jonge bemanningen.

The Race Route voor The Ocean Race 2021-22

(* = nieuwe etappeplaatsen)

Alicante, Spain – Race Start *Cabo Verde Cape Town, South Africa *Shenzhen, China Auckland, New Zealand Itajaí, Brazil Newport, RI, USA Aarhus, Denmark The Hague, Netherlands *Genoa, Italy – The Grand Finale

(Nauticlink, www.theoceanrace.com)