Ook programma Masterskip-zeilschip Wylde Swan vol Nederlandse scholieren in de knel door coronavirus in de Carieb

Persbericht

Nes-Akkrum – De 25 middelbare scholieren, 4 docenten en 12 crewkleden die al bijna 3 weken in de Caraïben zeilen op het Nederlandse zeilschip de Wylde Swan komen steeds meer klem te zitten. Het schip heeft bij verschillende eilanden al de grootste moeite om nog in te klaren. De leerlingen zijn aan boord met het programma Masterskip waarbij Nederlandse scholieren zes weken hun schoolwerk aan boord van een zeilschip volgen en zich verder verdiepen en verbreden in bètavakken en werken aan persoonsvorming en socialisatie.

Christophe Meijer van Masterskip: “Aan boord gaat het geweldig. We zijn al bijna 3 weken onderweg en niemand is ziek. Het hygiëne besef is groot dus er zal ook niemand ziek worden. Maar de wereld waar we in rond varen verandert met het uur.” Bij aankomst een dag geleden in Saint Lucia had de Wylde Swan grote moeite om door de douane en immigratie te komen. Nadat dit gelukt was konden de trainees gelukkig gewoon aan wal voor een leerzame hike en een ontspannen middag catamaranzeilen.

Ondertussen sluiten veel eilanden hun havens en luchthavens voor alles wat van buiten komt en zoeken de mensen van Masterskip naar een oplossing. Er veel contact tussen rederij en schip en lokale contacten om een passende oplossing te vinden.

Meijer: “Eén van die oplossingen kan zijn dat we de Wylde Swan klaarmaken voor een oceaanreis en binnenkort de Caraïben verlaten om met iedereen aan boord terug te zeilen naar Nederland. Meijer benadrukt nogmaals dat er bij Masterskip geen zieken zijn en de opvarenden al bijna drie weken in heerlijke vorm van quarantaine verkeren.”

