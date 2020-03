Zeilers voor anker voor een gesloten Caribische paradijs met zorgen over naderend orkaanseizoen

Martinique (F) – ‘Cuba is gesloten’, ‘er worden hier boetes uitgedeeld als je aan land gaat’, ‘we liggen in Mindelo in quarantaine’, ‘Guadeloupe is al dicht’, ‘we mochten net 10 minuten per persoon de supermarkt in’, ‘we zijn net aangekomen maar mogen pas over 16 dagen het land in’. Wow, we hebben net een prachtige tocht gehad van een idyllische eilandengroep St. Vincent en de Grenadines naar Martinique. Achtentwintig uur later zijn we in een totaal andere wereld. De Caribische eilanden hebben actie ondernomen, en het lijkt drastischer dan in Nederland. Een verslag uit een ‘gevallen paradijs’. (Zeilen, www.yndeleau.com)