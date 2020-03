In Polen gebouwd robotschip Mayflower gaat oefenen voor oversteek naar VS

Chester (VS) – In september valt het startschot voor de eerste reis van de Mayflower, een Brits-Amerikaans robotschip dat mariene biologisch onderzoek gaat doen. Het is volgens persbureau Reuters het eerste grote schip dat zonder kapitein, bemanning en fossiele brandstoffen de Atlantische Oceaan oversteekt.

Het schip vaart op een combinatie van wind- en zonne-energie en volgens een persbericht zullen de komende maanden benut worden voor proefvaarten. Het project wordt aangestuurd door IBM en het oceanografisch onderzoeksinstituut Promare. Het schip is gebouwd in de Poolse havenstad Gdansk. (www.innovationorigins.com, Reuters, Mayflower Autonomous Ship en IBM)