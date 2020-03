Ontdek de Amsterdamse grachten met een rondvaart op een privé boot voor jou alleen!

PERSBERICHT

Amsterdam – Dus je bent op zoek naar een leuk uitje met het gezin, plezier met een groep vrienden, romantiek met je geliefde of een origineel bedrijfsuitje. Het liefst buiten, want de mooie maanden staan weer voor de deur. In al die gevallen is de oplossing: huur een privé boot met schipper en verken Amsterdam eens vanaf het water. Laat de drukke straten achter je en laat je heerlijk rondvaren over de Amsterdamse grachten, langs al het moois dat onze hoofdstad te bieden heeft.

Ontdek prachtige vaarroutes vol karakter

Het succes van een vaartocht valt of staat natuurlijk met de vaarroute. Op weinig plekken kun je op dit gebied zo je hart ophalen als in de Amsterdamse grachtengordel. Er zijn tal van mogelijkheden met voor elk wat wils!

Verken het toeristische hart van Amsterdam via de Wallenroute, of vergaap je aan de prachtige gebouwen op de architectuur- of Berlageroute. Liever wat meer natuur? Op de Plantageroute vaar je door de bijzonder Plantagebuurt en langs dierentuin Artis. Ben je toe aan een gastronomische ontdekkingsreis? Kies dan voor de culinaire route en begin of eindig de rondvaart bij een hip en goed restaurant.

Wil je als echte Amsterdammer jouw favoriete plekjes eens vanaf het water bekijken? Dan is het ook mogelijk om met de schipper een persoonlijke route uit te stippelen.

Varen op jullie manier

Ben je al enthousiast geworden over het idee van een privé rondvaart in Amsterdam om onze hoofdstad te gaan verkennen? Behalve de routes heb je ook op het gebied van de boot tal van keuzes.

Zo kun je kiezen voor een luxe rondvaartboot, waarvan je er op een wandeling door de stad honderden in het water kunt zien liggen. Op zoek naar iets meer luxe? Kies dan voor een salonboot, compleet met relaxte zitplekken, een toilet en verwarming. Bij veel salonboten kunnen in de zonnige maanden de ramen eruit, waardoor je optimaal geniet van het heerlijk weer op het water. Muziek is ook beschikbaar dankzij WiFi, Spotify en een geluidsinstallatie.

Voor dagen met mooi weer zijn er overigens ook de open sloepen met ervaren kapitein. Deze sloepen hebben een comfortabel rondzit met grote kussens om heerlijk in te loungen. Ben je zelf die ervaren kapitein? Dan zijn er tot slot ook mogelijkheden voor het huren van je eigen privé sloep om in alle vrijheid de Amsterdamse grachten te verkennen.

Je ziet het: een privé boot huren in Amsterdam is het perfecte uitje voor alle gelegenheden en hoe groot een groep ook is. Welke boot huren jullie en waar gaat de vaart naartoe?

