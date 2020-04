10 dagen live vanuit huis op het Friese water dankzij Fryslân Boppe

Persbericht

HEERENVEEN – Tien dagen lang zullen er live beelden van de wateren van Friesland in 360 Virtual Reality (VR) worden aangeboden voor iedereen die thuis zit. De focus zal vooral liggen op de ouderen en minder sterken, die nu in isolatie thuis zitten. Maar uiteindelijk kan iedereen virtueel meegenieten van de mooie Friese wateren. De unieke VR-beleving wordt aangeboden door VRROOM Ultimate VR Experiences uit Heerenveen en kan ook zonder speciale Virtual Reality bril worden gevolgd. Het VR-project met de naam FryslanBoppe.nl gaat zaterdag 4 april a.s. van start vanuit de haven van Grou.

Ondernemer Schelte Meinsma, van VRROOM zegt: “Veel mensen zitten in isolement thuis of in een verzorgingstehuis. Door middel van livebeelden vanaf het water kunnen mensen vanuit hun eigen huis meegenieten van al het moois dat Friesland te bieden heeft”. De vaarroute zal beginnen met de standaard SKS-route. SKS-schippers Sytze en Harmen Brouwer zullen ook meegaan aan boord. Zondag besteden we alle aandacht aan het mooiste vaargebied van Friesland: ‘De Alde Feanen’.

Vanaf woensdag starten we vanaf Leeuwarden de officiële Elfstedentochtroute, waarbij we hopen dat zondag de Bonkevaert in Leeuwarden zal worden bereikt. De beelden die worden aangeboden zijn speciaal geschikt voor een Virtual Reality bril. Het bedrijf van Meinsma is hier namelijk in gespecialiseerd. Een VR-bril zorgt voor een ware beleving: in plaats van het kijken naar beelden voel je het zoals het in werkelijkheid ook is. In de praktijk heeft niet iedereen zo’n bril tot zijn of haar beschikking. “Vandaar dat we de beelden ook LIVE gaan streamen op FryslanBoppe.nl”, aldus Meinsma.

Meinsma gaat samen met zijn broer Laurens de tocht maken vanaf het schip, dat kosteloos beschikbaar is gesteld door HW Yachtcharter te Grou. Om de beelden op hoge kwaliteit te kunnen aanbieden heeft KPN Nederland de volledige internetstructuur belangeloos aangeboden. De andere apparatuur en tijd wordt door VRROOM zelf gemaakt. “We zoeken nog een sponsor voor de overige kosten”, zegt Meinsma met een knipoog.Er staat al een volledig vaarprogramma klaar. Die is vanaf vrijdag te vinden op de website FryslanBoppe.nl.

De Elfstedenroute is nog wat twijfelachtig omdat de meeste bruggen nog niet toegankelijk zijn om door te varen. Vanuit onderzoek op internet is gebleken dat ouderen het liefst vermaak hebben op de middag en de avond. We zullen daarom elke dag live zijn in de uren tussen:

•15.00uur en 17.00 uur

•18.00 uur en 20.00 uur

Als mensen nog speciale verzoeken hebben of ideeën dan horen we dit graag. De route is voor alle Friezen en liefhebbers van Friesland samen!

Meer informatie www.fryslanboppe.nl)