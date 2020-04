Watersportsector heeft het zwaar: “We zijn een berg aan het beklimmen die steeds steiler wordt”

Leeuwarden – De bedrijven in Friesland die kruisers of sloepen verhuren, krijgen veel telefoontjes van mensen die hun boeking willen annuleren, naar aanleiding van de coronamaatregelen van het kabinet. Er zullen de komende weken dus niet veel huurboten op het Friese binnenwater te zien zijn en dat betekent voor sommige bedrijven mogelijk een financiĆ«le strop.

Op het water moeten de boten zover mogelijk uit elkaar blijven. Dat allemaal om het risico op besmetting met het coronavirus bij de opvarenden zo klein mogelijk te houden. Dat betekent ook dat er geen boten bij elkaar mogen aanleggen of dichtbij elkaar voor een brug of sluis mogen liggen. Mensen met een eigen boot mogen wel een stukje te varen, maar moeten daarna weer thuis aanleggen en niet in een jachthaven. (Omrop Fryslan)