Corona houdt boten niet weg uit Harderwijkse haven: ‘zolang we maar afstand houden’

Harderwijk – Blijf dit weekend vooral thuis, zo luidde het dringende advies van het kabinet. Toch druppelden er op deze zonovergoten zondag meerdere bootjes de haven van Harderwijk binnen. ,,Zolang we maar afstand houden, is er niets aan de hand.’’

Het eerste weekend van april vormt traditiegetrouw de start van het vaarseizoen. De coronacrisis heeft hier echter een rem op gezet. Havens zijn gesloten en de meeste bruggen en sluizen worden alleen nog geopend voor beroepsvaart en hulpdiensten. Op deze wijze willen overheden voorkomen dat pleziervaarders er massaal op uittrekken.

Toch liggen Willem en Joke van de Vis vandaag met hun bootje in de Harderwijkse passantenhaven. ,,Maar we zijn niet van plan om een lange reis te maken’’, zegt Willem. ,,We komen zelf uit Harderwijk. Jachthaven De Knar is de vaste ligplaats van onze boot. We hebben dus maar een klein stukje gevaren. Of we nou thuis in de tuin zitten of op de boot, dat maakt eigenlijk geen verschil. Zolang we maar afstand houden. En dat doen we dan ook.’’ (deStentor)