Giethoorn negeert oproep om niet te gaan varen, nu dreigt met Pasen een totaalverbod

Giethoorn – Er mag tijdens het paasweekeinde vrijwel zeker niet gevaren worden in Giethoorn, en wellicht ook enkele andere waterdorpen in de Kop van Overijssel. Dat is het gevolg van het volgens burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland ‘te drukke weekeinde’. Tot zijn grote droefenis heeft hij gezien dat er ondernemers waren die bootjes verhuurden, maar dat ook Gietersen zelf het water op gingen.

Die legden de oproep van hun eigen vereniging Giethoorn Onderneemt naast zich neer. Net voor het begin van het zonnige weekeinde vroeg de vereniging met klem geen bootjes te verhuren. ,,Vervelend voor huurders, maar ook voor de verhuurders. Maar het kan niet anders door het coronavirus. Om toeristen niet in de verleiding te brengen om naar Giethoorn te komen, raden wij het af om boten te verhuren. Er zijn al verschillende regio’s op slot. Dit is natuurlijk niet voor niks’’, aldus de ondernemersvereniging. (deStentor)