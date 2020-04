RTV Oost neemt je mee over het stille water in Giethoorn met De Bijvaarder

Giethoorn – In Giethoorn mag dit weekend niet gevaren worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en daarom komt RTV Oost met De Bijvaarder. Vanaf een fluisterboot zie je Giethoorn zoals je dat nog niet eerder zag: uitgestorven. De Bijvaarder is een variant op het succesprogramma De Bijrijder. De beelden zijn eerder deze week gemaakt, net voor het vaarverbod is ingegaan.

Vandaag gemist? Ook dan kun je de beelden hieronder zien.

Vandaag zie je van 12.00 tot 13.00 uur Giethoorn Noord, zaterdag varen we van 12.00 tot 13.00 uur in Giethoorn Zuid. (RTVOost)