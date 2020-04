Bootmagazine Traveler is een nieuw tijdschrift voor reisverhalen op en om het water

Persbericht

Grimbergen (België) – Nu zeilen en reizen voor een tijdje aan banden is gelegd, pakt Bootmagazine België uit met een opmerkelijk initiatief. Tweemaal per jaar brengt het kwartaalblad een special uit onder de vorm van een ‘boek’-zine. Daarin vindt u de beste, de spannendste of de meest inspirerende reisverhalen op en om het water, gebundeld in een handige uitgave – met stevige kaft – om te bewaren!

Deze speciale edities kregen de voor de hand liggende ondertitel ‘Traveler’ mee. Voor reizigers, door reizigers op en om het water, mag je wel zeggen. Bootmagazine Traveler verschijnt tweemaal per jaar (lente/zomer en herfst/winter) en is net als Bootmagazine een uitgave van KIM vzw (KIM is de afkorting van Kleine Initiatieven in de Media).

Wij hopen dat dit eerste nummer van ‘Bootmagazine Traveler’ voor een lichtpuntje zorgt in deze beroerde coronatijden. Waarom we het roer omgooien? Een boek wordt veel langer bewaard in vergelijking met een maandblad. In tijden waarin duurzaamheid een steeds grotere rol speelt is dit geen onbelangrijk gegeven. Verder wees een diepgaande bevraging van onze lezers uit dat precies voor reisverhalen en –impressies de lezers een gedrukt magazine ter hand nemen. Voor actuele feitjes, testen en technische specificaties vinden zijn de online kanalen aangewezen. Dit type informatie brengen we dan ook op onze website en in onze maandelijkse e-mail newsletter ‘Boot e-magazine’.

Als smaakmaker realiseerden wij ook een mini-bladerbare en swipe-bare versie met de intro’s en een paar van de machtigste foto’s uit deze editie. Juist, om u te doen watertanden…

Maar het is nooit te laat voor een abonnement! Tot 15 juni 2020 geldt zelfs een speciale abonnementsaanbieding.

Meer informatie Bootmagazine Traveler en abonnement