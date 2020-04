Watersportvereniging mist eenduidig beleid en goede communicatie

HEUSDEN – Ook watersportvereniging Heusden heeft te maken met de beperkingen die de coronacrisis oplegt. Het levert frustraties op, zegt voorzitter Jos van den Enden. ,,Er is geen eenduidig beleid, de communicatie is niet goed.”

Soms moet hij nee verkopen. ,,Bij passanten. Die willen aanleggen, maar dat mag niet.” Weigeren, dat is knap vervelend, weet Van den Enden. Je zou denken: de watersportliefhebber zal wel op de hoogte zijn van wat in deze tijden wel en niet mag. ,,Dat kan-ie niet weten”, zegt Van den Enden, ,,want er wordt in Nederland op het vlak geen eenduidig beleid gevoerd. We hebben zeven veiligheidsregio’s, en allemaal staan ze er anders in. Mag je in Brabant nog overnachten op je schip als je je sanitair op orde hebt, in Zeeland is dat verboden.” (Brabants Dagblad)