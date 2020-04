Op zeilwereldreis vast in de Caraïben: ‘Alle klusjes aan de boot zijn al gedaan’

Sint Maarten – Amsterdammers Jet de Nies (27) en Jurian van Zanten (26) moesten hun zeilwereldreis onder­breken vanwege het ­coronavirus en liggen sinds vijf weken voor anker bij een ­vrijwel leeg Sint Maarten. ‘We maken er het beste van.’

Met onze twaalf meter lange zeilboot Frank, een Feeling 39, vertrokken wij, Jet de Nies en Jurian van Zanten, vorig jaar juni uit Amsterdam. De wijde wereld in! Tien maanden later zitten wij al bijna twee maanden vast op Sint Maarten, eerst nog in afwachting van wat het coronavirus zou doen, inmiddels kunnen wij geen kant meer op.

Na de eerste maatregelen in Europa hoorden we hier de eerste fluisterverhalen over gesloten grenzen en quarantaine. Het leek allemaal zo onwerkelijk. Toch begonnen de eilanden om ons heen de grenzen te sluiten, Curaçao was een van de eerste en Antiqua sloot de rij. Langzaam verdwenen onze reisopties en kwam onze droom op pauze te staan. (Het Parool, www.sailingthefrank.nl)