Sommerset Outdoor introduceert bijzondere schoen: bootschoen, instapper en veterschoen tegelijk

Persbericht

Nijmegen – Sommerset Outdoor is een bedrijf achter succesvolle lederen bootschoenen, zeillaarzen en outdoorlaarzen. De handelsonderneming van Paul Enneking voor eigen designing en productie van schoenen en laarzen staat in nauw contact met de fabriek in Portugal. Het nieuwste resultaat is de bijzondere Somerton-bootschoen: in drie kleuren verkrijgbaar.

We hebben onze fabrikanten met de grootste zorg uitgezocht. Zij maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke en duurzame materialen en werken op milieuvriendelijke productiewijze. Tevens garanderen wij dat de laarzen en schoenen tot stand zijn gekomen door gekwalificeerde mensen, zonder kinderarbeid en onder veilige en hygienische arbeidsomstandigheden.

Onze laarzen en schoenen kenmerken zich als stoer en stijlvol en van topkwaliteit en pasvorm. Alle modellen zijn in eigen huis ontworpen en worden exclusief voor ons al jaren geproduceerd door onze partners in Portugal.

De kwaliteit van de materialen (leder, voering en zolen), de professionele productie en de uitstekende pasvorm zijn stuk voor stuk van toepassing op al onze producten.

Enneking runt Sommerset Outdoor met Desiree Duijnstee en samen zijn zij ook actieve zeilers. Alle modellen worden dan ook eerst uitvoerig door hen zelf getest.

De nieuwe Somerton bootschoen die in drie kleuren verkrijgbaar is, belooft de meest comfortabele schoen voor op het dek en de boot te zijn. Naast de veter zijn bij deze schoen innovatieve stretch inzetstukken geplaatst, die naast instapgemak een optimale afwikkeling van elke stap bieden.

Alle overige kenmerken van deze combinatie bootschoen, instapper en veterschoen leest u op de site. De schoenen zijn te koop via de webshop of bij een van de vele dealers in Nederland.

Meer informatie www.sommersetoutdoor.nl en over de Sommerton in het bijzonder.