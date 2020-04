Een boot huren via Tubber is de oplossing voor vakanties die niet kunnen doorgaan door de corona-maatregelen

Persbericht

Groningen – Ja, we zitten dus nog even met z’n allen thuis. De versoepeling van onze Minister President Dhr. Rutte deze week was niet heel verrassend, maar wel begrijpelijk. Alleen jammer dat de kinderen stiekem niet meer mee kunnen op een kleine vakantie…

Bij Tubber merken we dat er weer leven in de brouwerij komt, de aanvragen lopen gestaag op! De afgelopen weken zijn er bij Tubber honderden e-mails en telefoontjes binnengekomen met vragen over de mogelijkheden om een boot te huren. Mensen vragen zich af of dit nog wel mag en mogelijk is? Gelukkig mag dit zeer zeker! Zelfs met de huidige corona maatregelen.

Wij merken dat de vraag naar een afgezonderde vakantie stijgt. Wat is er nou beter in plaats van in een druk hotel of resort te zitten, dan de ruime wateren van nabijgelegen Europa te kiezen? Los van de drukte en alleen op het water met een klein gezelschap of natuurlijk met het gezin, je partner of samenwonenden. Het is mogelijk en ook nog eens hartstikke leuk en veilig.

Tubber heeft een groot aanbod in binnen- en buitenland, wij verhuren veel jachten in onder andere Nederland, Kroatië en Griekenland. We mogen veilig voorspellen dat de vraag naar vliegvakanties niet zal groeien en voor een langere periode ook nog niet aan te raden is, maar er zijn genoeg mooie plekken met de auto te bereiken!

Tubber had al een goed aanbod in Nederland en dit aanbod groeit nog steeds. Mede door onze actieve samenwerking met Hiswa Rental zal onze vloot verder uitgroeien. Tevens zullen onze lokale partner-verhuurders er alles aan doen om onze gasten veilig te kunnen laten inchecken volgens de maatregelen van het RIVM.

Het zal per verhuurder enigszins kunnen verschillen, maar de opzet zal hetzelfde zijn en bestaan uit:

-Verhuur gaat enkel via reservering vooraf

-Contante betalingen worden niet geaccepteerd

-Enkel 1 persoon van het gezelschap mag de check-in doen en de verdere lokale afhandeling met de medewerker. Het kan ook zo zijn dat zelf de check-in gedaan dient te worden.

– Niet meer dan 3 personen per boot (dit geldt niet voor het gezin, partners en samenwonenden)

Verder zullen de recepties voorzien zijn van spatschermen en de jachten extra vaak worden gereinigd. Dit geldt met name voor het roer, gashendel, sanitair en de keuken.

Naar verwachting zal de vraag om in Nederland te gaan varen het grootst zijn. Tubber biedt boten aan van Groningen tot aan Cadzand variërend van middelgrote sloepen en motorkruisers tot aan zeiljachten van boven de 50ft. Echter, bestemmingen buiten Nederland, waar ook mooie boten klaarliggen, zijn ook goed aan te rijden. Denk aan de Oostzee, waar veel mooie motorkruisers en zeiljachten paraat liggen.

Het noorden van Kroatië is ook goed aan te rijden. Hier is de vloot extra divers en zijn er kleine motorboten, zeiljachten, catamarans en motorjachten beschikbaar. En dan hebben we de Noordzeekust nog niet helemaal gehad. Van Nieuwpoort tot aan La Rochelle zijn er jachten te huur. Let op: de verhuur voor Frankrijk is onder voorbehoud van versoepeling van de maatregelen. Op dit moment kan er nog niet gehuurd worden in Frankrijk.

Wat flink zal opvallen is de totale rust die er op het water zal heersen. Neem mee dat horeca en bepalende winkels mogelijk gesloten zullen zijn. Dit betekent dat je voldoende proviand moet aanschaffen en dat er aan boord gekookt dient te worden. Echt even helemaal weg dus en volledige op jezelf aangewezen. Dat is met plezier je aan de regels houden, kan niet beter.

Meer informatie www.tubber.com