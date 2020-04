Daniël en Jordy zeilen onverwachts van Australië naar Nederland: ‘Ik heb hiervoor weleens op de Kaag gezeild’

Delft – Een verre reis is voor de gemiddelde wereldbewoner voorlopig geen optie, maar voor de Delftse Daniël Wiessing (23) en zijn maat Jordy van der Voort (29) is dit het enige waar ze nog mee bezig zijn. Op het moment dat hun afzonderlijke plannen voor een mooie tijd in Australië werden gedwarsboomd door het coronavirus, ontmoetten ze elkaar en besloten ze dat ze het komende jaar per zeilboot terug naar Nederland zouden gaan.

Klein detail: veel meer zeilervaring dan een paar keer op de Nederlandse binnenwateren hadden ze niet. ”Maar we weten heel goed waar we mee bezig zijn.” (Indebuurt, Lostsails – Facebook)