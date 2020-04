Volledig gerestaureerd voormalig Engels lichtschip in Amsterdam te koop als woonschip of bedrijfsruimte

Amsterdam – Wie maritiem op stand wil wonen of een onderscheidende bedrijfsruimte met nautische uitstraling zoekt, kan nu terecht op Funda, waar een volledig gerestaureerd voormalig Engels lichtschip te koop wordt aangeboden. Het vaartuig (of beter gezegd drijftuig) is niet alleen gerestaureerd, maar ook voorzien van design ogend modern comfort. Dit Light Vessel 12 heeft er ook wel de vraagprijs naar: 1.750.000 euro. Wel vrij op naam. Kijken kost gelukkig niets.



Het schip

Trinity House Light Vessel No.12 is in juni 1950 besteld bij de Engelse firma Philip & Son in Darthmouth, UK. De oplevering vond plaats op 1 april 1952 waarna het tot 1980 dienstdeed als actief werkend lichtschip voornamelijk voor de kust bij Margate. Op 23 oktober 1985 werd het schip buiten bedrijf gesteld en heeft het gedurende zeven jaren aangemeerd gelegen aan de Koninklijke Marinewerf Prince William te UK. Uiteindelijk werd het schip verkocht aan de Nederlander Pieter Bunder. Hij liet het schip in 1998 volledig zandstralen en voorzien van een nieuwe rode coating. Het schip ligt dan aangemeerd aan noordzijde van het IJ. Op 1 juli 2008 is het schip verkocht aan de huidige eigenaar, een media-ondernemer die de afgelopen 12 jaar het schip volledig heeft gerestaureerd. (Nauticlink, www.funda.nl – alle foto’s op Funda)