Chartervloot ofwel ‘Bruine Vloot’ in voortbestaan bedreigd

Persbericht

Enkhuizen – De chartervaart wordt hard getroffen door de COVID-19 uitbraak. Geen schip kan nu varen. Door annuleringen van geboekte reizen en restituties zijn veel schepen nu acuut in de problemen. Het vooruitzicht dat social distancing voorlopig bij ons blijft, maakt varen dit jaar welhaast onmogelijk. De ondersteuningspakketten van de regering brengen enige verlichting, maar zullen niet toereikend zijn om de klap van 90 tot 100% omzetverlies op te vangen. Om de vloot te behouden is meer hulp nodig.

Het bekendste deel van de chartervaart is de Bruine Vloot, de circa 300 tellende historische tjalken, klippers en aken die met betalende passagiers op de Nederlandse binnenwateren en het Wad varen. Maar er zijn ook de zeeschepen, of Tall Ships, zoals de schoener Oosterschelde en de bark Europa en er zijn de schepen van de kleine motorpassagiersvaart die tot in de haarvaten van het Europese vaarwegennet doordringen. In totaal telt de sector circa 400 schepen.

Geen land ter wereld heeft zo’n grote nog operationele historische vloot en in tegenstelling tot andere landen worden de schepen in Nederland niet gesubsidieerd, maar varen zij ‘commercieel’. In de zomermaanden wordt er met betalende passagiers gevaren en de wintermaanden zijn voor onderhoud aan het schip, veiligheidskeuringen en trainingen van de bemanning. De jaaromzet van de sector is ongeveer 65 miljoen euro. Dat model van zelf de broek ophouden werkte goed, tot de Corona-uitbraak. Maar als een ondernemer nu door de crisis failliet gaat, komt ook ons behoudsmodel ten val en zullen er schepen voor altijd verdwijnen.

De angst is er ook voor een kettingreactie. Met een gedecimeerde vloot zullen ook de Nederlandse havens aan aantrekkingskracht inboeten; de toeristische activiteit neemt af, toeleveranciers, vakopleidingen, gespecialiseerde werven en ambachtslieden worden ineens ontzettend kwetsbaar.

De BBZ heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat in een brief om hulp gevraagd. Wij realiseren ons dat grote delen van de samenleving in de problemen zitten en hulp nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de chartervaart en de bedreiging voor het voortbestaan van de schepen. Een noodfonds is nu dringend nodig.

Meer informatie www.debbz.nl