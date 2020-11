Bizar: gestolen motorjacht van Ernst (65) uit Kampen duikt op in andere kleur in Hasselt

Kampen – Ernst den Ouden (65) ontdekte afgelopen weekend dat zijn 10,5 meter lange motorjacht was gestolen uit een jachthaven in Kampen. Door wat tips is het jacht uiteindelijk – geverfd en aangepast – teruggevonden in een haven in Hasselt. 1,5 jaar is Den Ouden bezig geweest om de boot op te knappen. ,,Ik kan opnieuw beginnen.”

Kampenaar Den Ouden kreeg zaterdagochtend de schrik van zijn leven toen hij de steiger in de haven achter de Music Club in Kampen opliep. ,,Ik was daar om een probleem vanwege het lekken van koelvloeistof op te lossen. Het schip bleek er niet meer te liggen. Het was behoorlijk traumatisch voor mij.” (deStentor)