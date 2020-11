Kantonrechter Rotterdam verlaagt gefactureerd bergersloon van 2250 euro naar 350 euro

Rotterdam – De kantonrechter in Rotterdam heeft vorige maand geoordeeld dat sleep- en bergingsbedrijven niet zomaar een factuur met een hoog bedrag voor hun dienst mogen sturen.

Hij zette daarmee een maritieme bergingsdienst uit Makkum op z’n plaats. Het bedrijf stuurde de eigenaar van een zeiljacht een rekening van 2250 euro voor het lostrekken van de zijn op het IJsselmeer voor Gaast aan de grond gelopen huurboot. De kantonrechter in Rotterdam oordeelde dat een vergoeding van 350 euro in dit geval voldoende was. (Nauticlink, rechtspraak.nl, Zeilen)