Markant figuur voor zeilend Nederland Reid de Jong op 86-jarige leeftijd overleden

Workum – Eight Bells voor Reid de Jong. ‘En nou oprotten’, was de klassieke kreet waarmee hij de deelnemers van de Strontrace liet vertrekken. Dat zal nooit meer klinken, Reid de Jong is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden. Zeilend Nederland mist een eigenzinnige, creatieve en bijzonder kleurrijke zeilheld.

De voormalig architect zette zich vanaf de jaren 60 in voor de zeilerij; onder andere voor het terugbrengen en het behoud van de zeilende beroepsvaart. Hij was grondlegger en organisator van onder meer de Singlehanded en de Driehoek Noordzee, maar ook van de Strontrace en de Visserijdagen. De Jong voer in 1987 met 22 schepen van Nederland naar Berlijn om daar het 750-jarig jubileum te vieren.

De Jong was bovenal een iconische verschijning en inspirerende man. Hij woonde meer dan 50 jaar in de vuurtoren van Workum, waar hij, zonder elektriciteit of stromend water, samen met zijn vrouw Cornelie zelfvoorzienend leefde. (Zeilhelden, Zeilen, www.zeilvracht.nl dd 141020)