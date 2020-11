Redactie van ‘Zeilen’ heeft een vacature voor een webredacteur en nieuw bemanningslid

Haarlem – Op de redactie van Zeilen is plek voor een nieuw bemanningslid. Per direct zijn wij op zoek naar een (web)redacteur. Heb je redactionele ervaring en kun jij je vinden in het profiel? Solliciteer dan direct en kom ons team van enthousiastelingen met een passie voor zeilen versterken.

Vacature: (Web)redacteur Zeilen (fulltime, 36 uur per week)

Als (web)redacteur van Zeilen ben je een allround contentmaker die onze lezers en volgers op de hoogte houdt van alles wat als zeiler relevant voor ze is. Je geeft vorm en inhoud aan het merk Zeilen, het grootste zeilplatform van Nederland, waaronder naast het maandelijkse magazine ook website, sociale media, video en nieuwsbrieven vallen.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende bagage:

•Een relevante opleiding, zoals journalistiek, media of communicatie op hbo-niveau;

•Een digitale mindset en aantoonbare zeilervaring;

•Ervaring met het schrijven van artikelen en het maken van digitale content voor websites en sociale media;

•Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);

•Stressbestendigheid en goed kunnen werken met deadlines;

•Ervaring met, en kennis van video- en fotografie;

•Je bent creatief, schrijft foutloos Nederlands en beheerst de Engelse taal goed.

