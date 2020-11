Organisator Hiswa te Water met lege handen door ongelukkige ingangsdatum polis

Lelystad, Rotterdam – NN en Vivat hoeven de organisator van de Hiswa te Water geen vergoeding te betalen voor het niet doorgaan van het evenement vanwege de coronamaatregelen. De evenementenverzekering biedt geen dekking voor de editie van dit jaar, oordeelt de rechter. Die is wel kritisch op de manier waarop partijen de ingangsdatum van de doorlopende polis hebben gekozen. “Dat levert in dit geval een zure uitkomst op.”

Het bedrijf HMM organiseert jaarlijks de Hiswa te Water. Dit jaar is het evenement, gepland voor 2 tot en met 6 september, niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. HMM had een doorlopende evenementenverzekering die jaarlijks per 1 augustus werd verlengd. Risicodragers waren eerst Delta Lloyd (voor 75%) en NN (voor 25%); per 1 augustus vorig jaar werd NN de leidende verzekeraar, die het risico deelde met Vivat (elk 50%). De zogeheten placing broker JLT heeft op 3 september van dit jaar opdracht gegeven tot verlenging van de polis. (AM Web, rechtspraak.nl)