Gezin dat in coronatijd aan Atlantisch rondje begon: ‘Er is hier niemand, we zijn klaar voor de oversteek’

Kampen, Tenerife – De familie Ruiters uit Kampen begint – als alle omstandigheden goed zijn – later deze week aan de overtocht van de Atlantische Oceaan met hun zeilboot. Merijn, Mirjam en dochter Sophie vertrokken afgelopen zomer uit Kampen, ondanks de coronacrisis, voor een wereldreis van een jaar met hun zeilboot Fleur de Lis.

Merijn: ,,We liggen op dit moment in een haven op Tenerife, Spanje. We maken ons klaar om de Atlantische Oceaan over te steken, een afstand van 2700 mijl. Een spannend moment. De verwachting is dat dat ongeveer twintig dagen zal duren, maar dat hangt volledig af van het weer, hoeveel wind er staat. Als de wind gaat liggen kan het langer duren, we hebben wel wat brandstof bij ons maar niet genoeg om twintig dagen op de motor te kunnen varen.’’ (deStentor)