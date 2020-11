Havenmeester Schot kan Marina Port Zélande na 30 jaar met een gerust hart achterlaten

Ouddorp – Een grote afscheidsreceptie zat er door de coronamaatregelen niet in, en daarom is hij met stille trom vertrokken. Directeur Co Schot (69) van Marina Port Zélande in Ouddorp. De Zierikzeeënaar bouwde Port Zélande in 30 jaar uit van niets tot een grote jachthaven met 800 ligplaatsen.

Schot ging op zijn veertiende van school en begon te werken als hulpje op een mosselkotter. “Op school ging het niet, want ik kon niet zo goed luisteren naar de meester”, lacht Schot. Na daar jaren te hebben gewerkt op zee, maakte hij de overstap naar de wal waar hij havenmeester van Zierikzee werd.

Dertig jaar geleden kwam de vraag of hij geen havenmeester wilde worden bij het nieuwe Marina Port Zélande, het nieuwe vakantiepark van het toenmalige Gran Dorado op de grens van Zeeland en Zuid-Holland. (Omroep Zeeland)