Skûtsje zet record in Elfstedentocht

Zaterdagmiddag om 14:44 uur klonk in Yndyk de finishtoeter voor Team Verwisseling; in de recordtijd van 52 uur een 54 minuten werd de Elfstedentocht per skûtsje met succes afgerond. Vanaf de start op donderdag 3 juni om 9:50 uur werd non-stop gevaren op zeil- en spierkracht tot de ruim 200 km tellende route langs de Friese elf steden volbracht was.

De route, die grotendeels uit smal vaarwater met veel (vaste) bruggen bestond, begon en eindigde bij de vaste ligplek Yndyk nabij Woudsend aan het Heegermeer. Op grote delen van de route kon er gezeild worden. Waar dit niet mogelijk was, werd er geboomd (met lange palen voortduwen van het schip) of gejaagd (het aan een lijn voorttrekken van het schip vanaf de wal). Met een doorvaarhoogte van bijna 20 meter, moest de mast bijna 100 keer gestreken worden om de vele (vaak vaste) bruggen te passeren.

Het startschot klonk op donderdagochtend 3 juni om 9:50 uur in de thuishaven Yndyk aan het Heegermeer nabij Woudsend. Onderweg waren er kleine tegenslagen, zoals een defecte brug waar 3 uur gewacht moest worden. De steun vanaf de wal was echter vele malen groter. Zowel in de vorm van aanmoediging als brugwachters die speciaal midden in de nacht de brug bedienden om de doorvaart mogelijk te maken. Op de stempelplaatsen werden Team en schip warm onthaald. Elkaar afwisselend konden de elf teamleden zo’n 3 uur per etmaal slapen terwijl er continu doorgevaren werd.

Na 52 uur en 54 minuten legde het Team weer aan in thuishaven Yndyk en was de tocht voltooid. Uitgelaten, voldaan en een tikkeltje vermoeid werd de champagne ontkurkt om dit succes te vieren. Een record en bovenal deze unieke ervaring en ongekende prestatie rijker, kijkt het Team met trots terug op “De Elfstedentocht met Skûtsje Verwisseling”.

De tocht is onderdeel van de crowdfunding campagne voor een nieuw grootzeil. Team Verwisseling is daarmee de unieke uitdaging aangegaan door twee Friese tradities samen te brengen; Het Skûtsjesilen en De Elfstedentocht. Skûtsje Verwisseling, gebouwd in 1925 en met een lengte van 20 meter, werd oorspronkelijk gebruikt als vrachtschip. Tegenwoordig zorgt het Team voor het onderhoud en wordt er fanatiek wedstrijd gezeild met dit varend monument. Met nog 10% te gaan, loopt de campagne nog tot en met zaterdag 12 juni.

Tijdens de tocht zijn er vele updates op social media geplaatst. Daarnaast was het schip te volgen middels Track en Trace. Daarin is de tocht ook in de herhaling te bekijken.

Alle links zijn te vinden op http://www.skutsjeverwisseling.nl/elfstedentocht