De trossen gaan los op de schepen van Boat Bike Tours

Vanaf 12 juni varen de schepen van Boat Bike Tours weer met Nederlandse gasten en vanaf 19 juni met internationale gasten. Deze stap kan gezet worden omdat op 5 juni stap drie van het openingsplan van de Rijksoverheid in werking treedt. Een aantal maatregelen wordt versoepeld, zoals de regels voor de horeca. Daardoor kan Boat Bike Tours zijn reizen weer uitvoeren. ‘Daar zijn we blij mee, want wij kunnen onze fiets-vaarvakanties veilig organiseren, mét in achtneming van de COVID-basisregels’, vertelt Laurens Winkel, directeur van Boat Bike Tours.

Op dit moment zijn de grenzen voor de Duitse markt open, en de komende weken kan er binnen Europa weer volop gereisd en gevaren worden. ‘En’, stelt Winkel, ‘onze gasten kunnen met een gerust hart boeken, want wij werken met een goedgekeurd corona-protocol.

CO2-neutraal reizen

Verder zorgt Boat Bike Tours ervoor dat de CO2-footprint van alle reizen in 2021 neutraal is. De touroperator reduceert zoveel mogelijk uitstoot en de CO2 die overblijft, wordt gecompenseerd. Dat doen ze door samenwerking met Justdiggit, die vanaf januari 2021 bijna 7.000 hectare verdroogd land in Kenia vergroent. Daarnaast doen de schippers van Boat Bike Tours al het nodige om zo min mogelijk druk op het milieu uit te oefenen, onder andere door zonnepanelen en waterbesparende douchekoppen te installeren. Gasten kunnen als ze willen ook hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door te kiezen voor vegetarische maaltijden.

Zolang het nodig is, blijft het Corona-protocol van kracht op de schepen van Boat Bike Tours, want volgens Winkel heeft het protocol uitstekend gewerkt: ‘We hebben het afgelopen jaar toch 200 reizen kunnen doen en we hebben, ondanks alle maatregelen, nog nooit zulke hoge beoordelingen gehad van onze gasten! Kortom, wij zijn blij en trots dat we weer mogen varen en dat we dat veilig en plezierig kunnen regelen voor onze gasten.’