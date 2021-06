Engelse en Nederlandse samenwerking voor emissievrij schip.

“Cape Horn Engineering gaat partnerschap met EcoClipper aan”

EcoClipper is een innovatief zeilend vrachtschip concept, ontwikkeld door de gelijknamige Alkmaarse startup, om door middel van het terugdringen van emissies een ‘groene’ transportrevolutie in de scheepvaart te realiseren. Het in maritieme technologie gespecialiseerde Cape Horn Engineering uit Portsmouth, Engeland, kondigt aan samen te werken met de ontwikkeling van het romp ontwerp van de eerste EcoClipper500.

America’s Cup

Cape Horn Engineering is een van de meest prominente adviesbureaus, gespecialiseerd in Computational Fluid Dynamics (CFD). Deze technologie is cruciaal voor de berekeningen van het ontwerp van schepen op het gebied van: gewichtsbesparing, de prestatie van het schip, en de beste vorm. Cape Horn Engineering is al ruim 15 jaar grensverleggend betrokken bij ontwerp trajecten voor de America’s Cup en andere gerenommeerde oceaan races. Bovendien hebben ze zeer veel ervaring op het gebied van hydrodynamica. “Wij zijn heel blij dat we bij dit innovatieve project betrokken zijn. Bij ons staat voorop dat emissies in zeetransport omlaaggaan. Wij dragen graag bij aan onderzoek naar nieuwe technologie, omdat we ervan overtuigd zijn dat we in de toekomst van duurzame energiebronnen moeten uitgaan”, aldus CEO Rodrigo Azcueta van Cape Horn Engineering.

EcoClipper500

De in Nederland gevestigde startup EcoClipper werd in 2018 opgericht door Jorne Langelaan, eerder medeoprichter van het bedrijf Fairtransport. EcoClipper zal een vloot in de vaart brengen met vier vaste wereldwijde lijndiensten. Zo ontstaat een nieuw logistiek systeem voor zeilende vrachtvaart. De EcoClipper500 schepen worden volgens moderne constructiemethoden, van staal gebouwd, en zijn geïnspireerd op het ontwerp van de succesvolle Nederlandse clipper Noach die in 1857 te water werd gelaten. Het origineel was het snelste Nederlandse vrachtzeilschip ooit. Echter Langelaan wilde de romp met de huidige technologie optimaliseren, om zo een toekomstbestendig schip te creëren. “Er is in archieven veel te vinden over Fop Smits Noach. Bij dat ontwerp werd oorspronkelijk gekeken naar het vervoer van vracht en voldoende accomodatie voor passagiers. Met Cape Horn Engineering ’s expertise, krijgen we de mogelijkheid het schip te optimaliseren voor: snelheid, vrachtcapaciteit en passagiers comfort”, aldus Langelaan.

Hydrogeneratoren

Er is ook diepgaand onderzoek gedaan naar de beste plaats voor de door de scheepssnelheid aangedreven Hydro generatoren, die een deel van de benodigde elektriciteit moeten opwekken. Met simulaties van het gedrag van de verplaatsing van de romp door het water, konden de plekken met de meest constante en hoogste snelheden voor de generator schroeven worden bepaald.

Financiering

EcoClipper is reeds in gesprek met verschillende financiële instellingen aangaande de financiering van het eerste schip. Echter, haar in de loop der jaren opgebouwde netwerk van partners, vrienden en geïnteresseerden zal als eerste de kans krijgen om mee te doen in deze duurzame onderneming.

