Zorgen om hond ver op zee

anmorgen omstreeks 08:45u. zijn de vrijwilligers van KNRM station Noordwijk gealarmeerd voor een dier in problemen. Ter hoogte van Beach club Bubbles Beach aan de zuidboulevard in Noordwijk was een hond te water gegaan en de hond bleef steeds verder de zee op zwemmen. De eigenaar was ten einde raad en besloot daarom de hulpdiensten in te schakelen. Naast de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij werd ook de Reddingsbrigade en strandpolitie ingezet.

