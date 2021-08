De Noordzee weer even terug in Medemblik

Na jaren van renovatie verricht op zijn nieuwe ligplaats, de haven van Den Helder, bracht stoomsleepboot De Noordzee samen met De Adelaar uit Beverwijk zijn opwachting op tijdens het Stoomweekend dat werd gehouden op het terrein van het Stoommachinemuseum in Medemblik. Voor directeur Harry de Bles een een weekend die de boeken in mag. Gooide het weer op de zaterdag nog roet in het eten, vandaag werd er volop genoten door de vele bezoekers die op het stoomevenement afkwamen.

