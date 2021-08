Verzegeling vuilwatertank

Het was alweer 2009 dat er paal en perk werd gesteld aan het lozen van poep en plas in het oppervlaktewater door watersporters. Dat was nodig want op zomerse dagen dreven de drollen door de haven. De kwaliteit van het zwemwater ging hard achteruit. De vuilwatertank werd verplicht gesteld en lozen van toiletwater werd verboden. Havens lieten vuilwater uitpomp stations aanleggen om de tanks aan het einde van het weekend leeg te pompen. Een prima plan, alleen bleef het stil aan de pompstations. Het toiletwater werd toch nog overboord geloosd, alleen liep het nu eerst door de vuilwatertank. Zelfs een boete van 160 euro schrok de jachteigenaren niet af van het overtreden van de regel, in het leven geroepen voor eigen bestwil.

Inmiddels neemt de overheid zwaardere maatregelen. In 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan

om de afvoer van spoeltoiletten aan boord zo te verzegelen dat lozen fysiek niet meer mogelijk is. Op dit moment werkt het Ministerie van I&W de uitvoering van deze verzegeling verder uit. De invoering van de de verzegeling staat nu gepland voor 1 juli 2022. Ook mogen inspecteurs aan boord komen om het zegel te controleren.

Voor de watersporters rest er nu nog maar een ding: serieus werk maken van het afvalwaterprobleem aan boord. Dat kan door de vuilwatertank nu echt in gebruik te nemen en die regelmatig leeg te laten pompen. Haveneigenaren kunnen dan eindelijk hun investering terugverdienen. Of kiezen voor een andere vorm dan het klassieke watercloset. De ontwikkeling van droge toiletten gaat razendsnel. Voor grotere schepen is een eigen zuiverings-installatie zelfs een optie. Helaas is zo’n apparaat in de winkel nog niet verkrijgbaar.

Het Watersportverbond vindt de termijn van een jaar te kort en is een petitie gestart om het besluit nog vijf jaar uit te stellen. (https://www.watersportverbond.nl/nieuws/stem-mee-over-verzegeling-pleziervaartuigen)