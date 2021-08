72 meter CRN superjacht Azteca nu op de markt

et 72 meter lange superjacht Azteca staat te koop. Gebouwd in 2010 door de in Ancona gevestigde scheepswerf CRN, onderging het te koop staande motorjacht onlangs een refit in 2021 waarbij onder andere haar hoofdmotoren werden gereviseerd. Ze is een van de 20 grootste jachten die in Italië zijn gebouwd en op het moment van haar tewaterlating, de grootste die van de CRN scheepswerf is gekomen.

Azteca heeft een interieur volume van 1.891 GT en heeft exterieur en interieur design van Nuvolari Lenard. Haar romp is gebouwd in staal en haar bovenbouw in aluminium. Ze heeft onlangs haar 10-jaar klasseonderzoek afgerond en is ooit alleen privé gebruikt, waardoor ze in sleutelklare conditie is.

Het CRN jacht dat te koop is biedt plaats aan 16 gasten verdeeld over acht ruime staterooms, inclusief een eigenaarssuite met zijn-en-haars badkamers en een uitklapbaar balkon. De overige gastenhutten bestaan uit vijf kings en twee queens.

De grote salon van de Azteca beslaat een groot gebied en biedt voldoende ruimte om te ontspannen, te socialiseren of te dineren. Hier kunnen gasten ook een vleugelpiano en een royale lounge vinden. Het jacht te koop heeft een aparte eetkamer, een sky lounge over de volle breedte van het schip, een aparte bioscoop, een spa en een kapsalon.

Een van de meest opvallende kenmerken van de Azteca is een uitgestrekt zonnedek van 330 vierkante meter, met verschillende oversized sofa’s, een schaduwrijke bar, een jacuzzi, een volledig uitgeruste fitnessruimte en tal van ligstoelen. Aan de achtersteven is een 100 vierkante meter grote club die een andere binnen / buiten ruimte biedt voor ligstoelen en gemakkelijke toegang tot haar verschillende tenders en waterspeelgoed.

Wat betreft prestaties wordt de Azteca aangedreven door Caterpillar 3516B dieselmotoren, die haar een topsnelheid geven van 16,5 knopen en een kruissnelheid van 15 knopen. Ze heeft een indrukwekkend bereik van 6.500 nautische mijlen bij 14 knopen, wat haar perfect maakt voor lange reizen.

72.0m

1.891 GT

2010

CRN🇮🇹

€65,000,000

