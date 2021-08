Grootste cruiseschip ter wereld maakt testvaart

Het grootste cruiseschip ter wereld is vrijdag in Frankrijk uitgevaren voor een vierdaagse testvaart. De Wonder of the Seas is 362 meter lang en biedt ruimte aan 6.800 passagiers en 2.400 crewleden. Tijdens de testvaart zal onder meer de snelheid, hetbrandstofverbruik en de stabiliteit geƫvalueerd worden.

Nu.nl