Waalwijkse watersporters vinden eindelijk hun plek: ‘Slapeloze nachten heb ik gehad’

WAALWIJK/WASPIK – 2019 was een spannend jaar voor de watersporters in Waalwijk. Ze moesten hun jachthaven verlaten maar een nieuwe haven was er nog niet. Tot Waalwijk de haven van Waspik kocht. Voorzitter Tjeu de Meijer: ,,Het was een geweldige verrassing.”

Het is nog een beetje behelpen. Het ‘clubhuis’ van Watersportvereniging Waalwijk is niet meer dan een tentje in een loods met een elektrisch kacheltje tegen de kou. Maar voorzitter Tjeu de Meijer hoor je niet klagen. De watersporters uit Waalwijk hebben na járen zoeken eindelijk een nieuwe haven. En wat voor een. ,,Als iemand mij vorig jaar had gezegd dat we naar de jachthaven in Waspik zouden verhuizen, dan had ik hartelijk gelachen. Dit hadden we echt niet zien aankomen. Het was een geweldige verrassing.” (Brabants Dagblad, www.wsvwaalwijk.nl)